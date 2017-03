Van superspannend tot supersaai: zo gaat het eraan toe in de buitenlandse competities

In ons land trekt Anderlecht met een nipte voorsprong Play-off 1 in, ook in het buitenland ontpopt de titelstrijd zich in meerdere landen tot een heuse thriller. Al kan het ook saaier: in Engeland is Chelsea al zo goed als zeker van de landstitel.

Beginnen doen we in Spanje, waar Real Madrid en Barcelona het weer tussen elkaar uitvechten. De Madrilenen hebben met een match minder gespeeld twee punten voorsprong op de Catalanen en staan er dus het beste voor (65 tegenover 63). Er staan nog tien speeldagen op het programma, dus mogelijk brengt de Clasico van 23 april in Bernabeu de beslissing. Ook de andere tickets voor de Champions League lijken verdeeld: Sevilla (57) en Atletico (55) hebben al een ruime voorsprong op Villarreal en Sociedad (klik voor klassement).

Handjeklap bij Real Madrid Foto: Photo News

Chelsea op titelkoers

Tien speeldagen te gaan, tien punten voorsprong voor Chelsea: nee, we hebben al spannender edities van de Premier League gezien (klik hier voor klassement). Daar is de strijd om plekjes twee, drie en vier -die recht geven op de Champions League, veel spannender. Tottenham staat er met 59 punten het beste voor, dan volgt Manchester City (57) voor Liverpool (56). Vallen buiten de top-vier: Manchester United (52), Arsenal (50) en Everton (50). Spanning ten top dus.

Spanning in Duitsland? Nee, niet echt Foto: EPA

Bayern...alweer

In de Bundesliga bleef het verrassend sterke Leipzig lang de maat geven, maar uiteindelijk is het weer gewoon Bayern München dat de dans leidt: met nog negen matchen te gaan staan Lewandowski en kornuiten dertien punten voor op Leipzig (62 tegen 49). Dan volgen Borussia Dortmund (46) en Hoffenheim (45) (klik voor klassement). Ook in Duitsland zijn er vier ticketjes voor de Champions League te verdienen.

Juventus...alweer

Ook de Serie A lijdt aan een manifest gebrek aan spankracht: met nog negen matchen te gaan mogen de fans van Juventus zich opmaken voor zesde opeenvolgend titelfeest. Tenzij AS Roma nog acht punten goedmaakt, natuurlijk. Het derde en laatste ticket voor de Champions League gaat waarschijnlijk naar het Napoli van Dries Mertens, dat zes punten voorstaat op Lazio (klik hier voor klassement).

Feyenoord leidt in Nederland Foto: EPA

Feyenoord wacht op topper

Dan is het in Nederland iets spannender: voor het eerst sinds 1999 lijkt Feyenoord er op weg naar de titel. De Rotterdammers namen zondag de moeilijke klip Heerenveen en staan al zes punten voor op Ajax en acht op PSV. Met nog zeven speeldagen op de teller voorwaar geen slechte uitgangspositie...al staat volgende speeldag wel de kraker op het veld van Ajax geprogrammeerd. Even afwachten dus (klik voor stand).

PSG nummer twee

En in Frankrijk? Daar is niet PSG maar AS Monaco koploper. De Monegasken staan drie punten voor op de hoofdstedelingen, maar hebben wel een zwaarder programma: zij zijn immers nog wel actief in de Champions League, terwijl PSG na de 6-1 stunt van Barcelona Europa vaarwel zei (klik hier voor stand). Het Nice van Mario Balotelli volgt al op zeven punten, Olympique Lyon zelfs op 21.

Andere competities

Portugal: Benfica heeft met nog acht matchen te gaan een punt voor op Porto. Nummer drie Sporting volgt op tien munten.

Schotland: met 28 punten voorsprong op Aberdeen kan Celtic de titel niet ontsnappen. Rangers is derde.

Turkije: Besiktas en Basaksehir strijden om de titel. Galatasaray volgt al op negen punten en is uitgeteld.

Rusland: Spartak Moskou mag zich al opmaken voor een titelfeest. De Moskovieten staan zes punten voor op Zenit en stadsgenoot CSKA.

Griekenland: recordkampioen Olympiakos stevent af op een 44ste landskroon, de zevende op rij. Panionios is de enige die nog stokken in de wielen kan steken, maar volgt al op zes punten.