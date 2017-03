Atletico Madrid verliest rechtsachter Vrsaljko met kruisbandletsel

Atletico Madrid zal dit seizoen geen beroep meer kunnen doen op zijn rechtsachter Stime Vrsaljko. De Kroatische international viel zondag kort na de aftrap van de competitiematch tegen Sevilla (3-1 winst) uit met een knieblessure.

Volgens Atletico zijn de kruisbanden van de linkerknie geraakt. Verder onderzoek moet uitwijzen hoelang de 25-jarige Kroaat buiten strijd zal zijn, maar over de rest van dit seizoen lijkt de ploegmaat van Yannick Carrasco sowieso een kruis te moeten maken.

Vrsaljko blesseerde zich in de tweede minuut zonder een contact met een andere speler. Hij werd vervangen door Juanfran, op wie hij de voorkeur kreeg van coach Simeone.

Atletico Madrid staat na 28 speeldagen vierde in de Primera Division en is ook nog actief in de Champions League. In de kwartfinales wacht het Engelse Leicester City.