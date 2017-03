Rechter zet Anderlecht-tiener op zijn plaats: “Uw familie had ook levenslang op u kunnen wachten”

Brugge - Anderlecht-speler Dodi Lukebakio verscheen vanmorgen voor de Brugse politierechtbank. De 19-jarige voetballer reed 158 kilometer per uur op de autosnelweg in Jabbeke. “Mijn familie was aan het wachten”, zei hij.

De talentvolle voetballer - die momenteel aan het Franse Toulouse wordt uitgeleend - had zijn rijbewijs nog geen drie weken toen hij al tegen de lamp liep. In augustus vorig jaar zag de politie hem aan een hoge snelheid op de snelweg in Jabbeke rijden. De tiener bleef bovendien de hele tijd op de linkerrijstrook rijden en reed op minder dan drie meter van zijn voorligger. Lukebakio zakte zelf naar Brugge af en verdedigde zichzelf. “Ik was gehaast”, zei hij. “Mijn familie was aan het wachten. Bovendien reed ik met een nieuwe wagen, een sportieve wagen. En ik reed te snel. Ik weet dat ik in de fout ging.”

De politierechter tilde toch zwaar aan de feiten. Vooral dat de voetballer zijn rijbewijs pas had, stootte haar tegen de borst. “Als u als jonge bestuurder al zo’n rijstijl hebt, bent u verkeerd bezig”, klonk het. “Uw rijstijl is simpelweg gevaarlijk. U rijdt kort op uw voorligger en kan als jonge bestuurder zeker niet adequaat reageren als er iets gebeurt.”

De rechter wilde de jonge voetballer nog eens expliciet op de gevaren van zijn snelheid wijzen. “Uw familie had ook levenslang op u kunnen wachten”, klonk het. “Als er aan die snelheid iets fout loopt, kan dat fataal aflopen. U heeft geluk dat u hier vandaag levend staat. Ik hoop dat u daar eens over nadenkt.”

Lukebakio kreeg in totaal een boete van 450 euro en een rijverbod van 30 dagen. Bovendien moet hij zijn praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw doen als hij daarna zijn rijbewijs terug wil.