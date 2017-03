Zo weet je of je de verkeerde beha draagt

De juiste beha kopen is niet makkelijk: het stuk lingerie moet je boezem ondersteunen, maar mag absoluut niet te strak zitten. De Britse June Kenton (81) heeft 35 jaar ervaring als de korsettière van koningin Elizabeth II en geeft tips om de juiste keuze te maken in ochtendshow This Morning todayop ITV.

Volgens Kenton, die vroeger een eigen lingeriewinkel Rigby and Peller had, draagt 85 procent van de vrouwen de verkeerde behamaat. Ze bracht twee dames mee naar de televisiestudio en toonde wat er al dan niet goed was aan de beha’s van de modellen. Haar eerste tip? Laat je in de winkel altijd adviseren door een verkoopster.

Vergeten beha

“‘Als je een beha na elke beweging goed moet trekken, dan is het geen goed teken. Een vrouw moet het als het ware kunnen ‘vergeten’ dat ze er een draagt”, aldus Kenton. Ze voegt eraan toe dat je zorgen maken over je lingerie betekent dat je de verkeerde maat hebt gekocht.

Altijd een beugel

Daarnaast geeft ze mee dat als een beha te klein is, je beter voor een grotere cupmaat kiest dan voor een hele maat extra. Het bandje op de rug moet dan weer op dezelfde hoogte zitten als de beugel aan de voorkant. Ze adviseert een beugelbeha voor iedere vrouw - ook al is je boezem aan de compacte kant. De beugel moet ook helemaal plat tegen de borst komen te liggen. Wat het vastmaken betreft: beha’s sluit je in het begin altijd met het eerste haakje dat je tegenkomt. Om lang te genieten van je lingerie, was je de beha best altijd met de hand