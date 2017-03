Hoe zou het nog zijn met Beyoncé en haar babybuik?

De Amerikaanse superster Beyoncé laat geen moment onbenut om haar steeds boller wordende babybuik te tonen via sociale media. Afgelopen zaterdag woonde ze een crowdfunding evenement van haar mama Tina bij in Los Angeles in een aansluitende jurk en maakte ze enkele filmpjes voor Instagram.

De ‘Formation’-zangeres droeg een lichtrode jurk met verticale riempjes aan de zijkanten. Daarin was haar bolle buik duidelijk zichtbaar. Ze combineerde de outfit met een oudroze trenchcoat, gouden schoenen met juwelen, een bordeaux handtasje en zilverkleurige oorringen. In een van de filmpjes verscheen ook een Snapchat-fragment met haar dochter Blue Ivy. De twee zaten in de auto en trokken gekke bekken. Na het evenement deelde mama Tina ook enkele kiekjes van haar “gracieuze dochter” tussen een paar aanwezigen.



