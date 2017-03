Sven Kums schittert ook naast het veld en krijgt als fotograaf in Italië eigen expositie

Sven Kums heeft naast talent voor voetballen ook talent voor fotografie. Tijdens zijn Italiaans avontuur haalde hij regelmatig de camera boven, wat enkele prachtige beelden opleverde. De foto’s zijn niet langer enkel op Instagram te bewonderen, de middenvelder krijgt nu ook zijn eigen tentoonstelling in Udine. “Ik ben trots en dankbaar voor deze ernkenning,” zei de middenvelder op Instagram.

Debora Serracchiani, president van de regio Friuli-Venezia Giula, is lyrisch over de plaatjes van Kums: “De foto”s zetten de pracht en schoonheid van de regio Friulië nog meer in de verf.”

De ex-speler van Gent werd afgelopen zomer verkocht aan het Engelse Watford, dat hem meteen uitleende aan Udinese.

Beautiful #Udine by night...???? Een bericht gedeeld door Sven Kums (@svenkums14) op 29 Okt 2016 om 10:58 PDT

What an amazing place!! What an amazing wife!! #dolomites #friuli #mountains #snow #cold #beautiful #lake #unique#experience #tutuchic Een bericht gedeeld door Sven Kums (@svenkums14) op 7 Dec 2016 om 5:54 PST

A little late but... merry christmas everyone ?? Een bericht gedeeld door Sven Kums (@svenkums14) op 27 Dec 2016 om 12:43 PST

TB to this lovely place!! #castello#di#miramare #castle #mustvisit #trieste Een bericht gedeeld door Sven Kums (@svenkums14) op 16 Dec 2016 om 6:08 PST

Love this place! ?? #freeday #relax #gondola #venice #venezia #beautifulcity Een bericht gedeeld door Sven Kums (@svenkums14) op 12 Dec 2016 om 6:18 PST