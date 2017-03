Colruyt stopt met Extra!-kaart (en start met nieuw initiatief)

Het is gedaan met de rood-witte Extra!-kaart van Colruyt. De groep boven de warenhuisketen komt met één klantenkaart voor al zijn winkelformules en webshops: de Xtra-klantenkaart, die later ook een betaalinstrument zal worden. Op 4 en 5 april zullen postbodes 3,7 miljoen kaarten verspreiden en er komt ook een Xtra-app.

“Kaartjes of bonnetjes?” De trouwe Colruyt-ganger kent het wel. Tot tien jaar geleden zaten in de Colruyt-folders nog vierkante bonnetjes om uit te scheuren. In 2007 introduceerde de supermarkt zijn rood-witte Extra!-kaart. Het is geen toeval dat de naam van de overkoepelende klantenkaart op een klinker na dezelfde is. “Extra is een sterk merk en dat wilden we niet kwijtspelen. Het heeft een leuke connotatie. Het zegt het zelf: je krijgt iets extra, een surplus”, zegt Karel De Wilde, domeinverantwoordelijke Klantrelatie bij Colruyt Group.

De nieuwe kaart. Foto: BELGA

De nieuwe kaart vervangt de bestaande kaarten van Colruyt, OKay, Bio-Planet en Dreambaby. Tegen eind dit jaar wil Colruyt al die kaarten deactiveren. Vanaf het ogenblik dat de nieuwe kaart voor het eerst gebruikt wordt, zal de oude niet meer werken. De Spar-winkels van de Colruyt groep en DreamLand hadden nog geen eigen klantenkaart, maar met de Xtra-kaart binnenkort dus wel. Later dit jaar zal de kaart ook gelden bij de tankstations van Dats24 en “op termijn” wil de groep de klantenkaart ook introduceren bij Cru en kledingketen Zeb. De kaart is gekoppeld aan een online profiel, dat ook zal dienen om aan te melden op de webshops van de groep.



Korting bij Colruyt = korting bij Spar?

De nieuwe kaart betekent niet dat de promoties over de hele groep gelijk zullen lopen. Elke keten houdt zijn marketing in eigen handen. Een kortingsactie bij Colruyt zal met andere woorden niet automatisch ook bij Spar gelden, ook al hebben de twee binnenkort dezelfde klantenkaart. En wie nu enkel de folders van Colruyt ontvangt, zal niet automatisch ook de folders van Bio-Planet, OKay en Spar krijgen. “Pas als de klant zélf contact zoekt, zullen we communicatie opstarten. Dan sturen we een brief met informatie. De klant hoeft niet bang te zijn dat hij plots de hele groep over zich heen zal krijgen.”

Betaalkaart

Colruyt heeft grote plannen met de Xtra-kaart, die meer moet zijn dan een kortingkaart. In het najaar, wanneer de kaart ook bij Dats24 geïntroduceerd wordt, zal de klant ook met de kaart kunnen betalen. Dat zal gaan via een domiciliëring bij de bank. Colruyt denkt dat afrekenen in de winkel daardoor eenvoudiger wordt. Het zal volstaan om één keer de klantenkaart of de app te laten scannen en vervolgens enkel nog een pincode in te voeren aan de kassa. Bestaande mobiele betaaloplossingen zoals de bancontact- of SEQR-app blijven bestaan en worden gelinkt aan de Xtra-app. Daarnaast denkt de groep aan nog andere diensten, zoals een digitaal garantiebewijs of kasticket.

Privacy?

Door de klantenkaarten te bundelen harkt Colruyt een schat aan klanteninformatie bijeen. Het bedrijf lijkt goed te beseffen dat dit privacyvragen kan oproepen. “We zijn daar heel transparant over”, zegt De Wilde. “De klant blijft meester over zijn gegevens. Op elk moment kan hij ze aanpassen of verwijderen. De persoonsgegevens en de transactiegegevens (wat een klant koopt) worden door verschillende diensten beheerd. Bovendien zullen we de gegevens nooit vercommercialiseren.”

Dankzij de verzamelde data kan Colruyt zijn aanbod nog beter afstemmen op de interesses en noden van de klant, luidt het.

