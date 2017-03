Arsenal-coach onder druk? “Wenger heeft me gezegd dat hij blijft”

Arsène Wenger, al twee decennia lang de manager van Premier League-club Arsenal, heeft beslist ook volgend seizoen aan boord te blijven bij de Gunners. Dat verzekerde zijn collega Tony Pulis, de Welshe manager van het West Bromwich Albion van Rode Duivel Nacer Chadli, maandag aan de Engelse pers. De positie van Wenger stond de afgelopen weken hevig ter discussie.

“Ik zou verrast zijn als hij (Wenger) vertrekt”, zei Pulis zaterdag na de 3-1 zege van zijn team tegen Arsenal. Maandag voegde hij de reden van die veronderstelling toe. “Hij heeft me immers gezegd dat hij zou blijven.”

Wenger zelf bevestigde zaterdag na afloop van de partij dat hij een beslissing over zijn toekomst genomen had en die “zeer binnenkort” zou communiceren.

De 67-jarige Wenger staat sinds 1996 aan het roer bij Arsenal, maar ziet zijn contract op het einde van het seizoen aflopen. Volgens diverse Britse media zou de Amerikaanse eigenaar van Arsenal, Stan Kroenke, hem een nieuw contract voor twee seizoenen hebben aangeboden.

Nooit buiten top vier

Arsenal is na Nieuwjaar aan een zeer matige reeks bezig. De Gunners verloren vier van hun laatste vijf competitiewedstrijden en zakten in de rangschikking weg naar de zesde plaats. Tussendoor liet Bayern München in de achtste finales van de Champions League (5-1 uit, 1-5 thuis) geen spaander heel van de Londense club.

In twintig seizoenen Premier League parkeerde Wenger Arsenal nooit buiten de top vier. De Fransman bezorgde de club zes FA Cups (1998, 2002, 2003, 2005, 2014 en 2015) en drie landstitels (1998, 2002 en 2004). Bij die laatste titel bleven de Gunners een heel seizoen ongeslagen. In 2006 verloren Wenger en Arsenal de Champions League-finale van Barcelona (2-1).