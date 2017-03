Bekijk hier hoe ‘de nieuwe Henry’ alweer furore maakt en de Engelse nummer één gruwelijk blundert

In samenwerking met Eleven Sports biedt Sportwereld u elke maandag een overzicht aan van het Spaans, Italiaans en Frans voetbal. Bekijk hier hoe Gianluigi Buffon bij Juventus alweer een record brak, terwijl zijn collega-doelman Joe Hart gruwelijk in de fout ging in de Serie A. In Frankrijk kreeg de 18-jarige Kylian Mbappé applaus vanop alle banken, ‘de nieuwe Thierry Henry’ maakt steeds meer zijn eigen naam. In Spanje tenslotte wonnen Real Madrid en Barcelona, maar Antoine Griezmann ging met de krantenkoppen lopen met een wonderlijke goal.

Ligue 1 (video boven)

Kylian Mbappé. De Franse voetballiefhebber kent de 18-jarige spits al langer, het grote publiek leerde het nieuwe Franse wonderkind kennen na zijn knalprestatie in de Champions League tegen Manchester City. De ‘nieuwe Thierry Henry’, zoals Mbappé al even genoemd wordt, maakt steeds meer zijn eigen naam. Ook dit weekend, hij scoorde tweemaal tegen Caen en kreeg zelfs van de thuisaanhang een applauswissel.

Monaco blijft leider in Frankrijk, al won PSG zondag de topper tegen Lyon (2-1). Javier Pastore bediende Rabiot en Draxler en zorgde er zo mee voor dat Paris Saint-Germain als enige in het spoor blijft van leider Monaco. Nice liet alweer punten liggen, ditmaal op het veld van Nantes, en volgt nu al op zeven punten van Monaco.

Bekijk hier het klassement in de Ligue 1!

Serie A

Juventus blijft de autoritaire leider in de Italiaanse Serie A. Het won zuinig van Sampdoria met 0-1, daar kon ook invaller Dennis Praet niets aan veranderen. Gianluigi Buffon hield alweer de nul, de 39-jarige doelman brak een record en is nu de speler met het meeste speelminuten ooit voor Juventus.

In de strijd om de tweede plaats blijft AS Roma boven Napoli, de Romeinen wonnen met 3-1 van Sassuolo. Radja Nainggolan reist dus met een goed gevoel af naar de Rode Duivels, hij maakte de 90 minuten vol. Wie niet met een goed gevoel naar zijn nationale ploeg afreist, is Joe Hart. De Engelse nummer één ging tweemaal in de fout bij Torino, dat daardoor slechts 2-2 gelijk speelde tegen Inter.

Bekijk hier het klassement in de Serie A!

La Liga

In Spanje bleef Real Madrid opnieuw foutloos. De Koninklijke kon op bezoek bij Athletic Bilbao rekenen op Cristiano Ronaldo. De Portugees scoorde dan wel niet, hij deelde twee assists uit en had zo een groot aandeel in de 1-2 zege. Al was CR7 niet echt tevreden toen hij tien minuten voor tijd naar de kant gehaald werd...

Barcelona knoopte weer aan met een zege na de verrassende nederlaag tegen Deportivo, tegen Valencia won het een doelpuntenkermis met 4-2. Valencia stelt dit seizoen opnieuw teleur in La Liga, maar klom na een halfuur spelen wel op voorsprong. Elaquim Mangala (ex-Standard) kopte de 0-1 binnen, maar begin net voor de rust een penaltyfout en moest meteen met rood naar de kant. Tegen tien man ging Barcelona er makkelijk over in de tweede helft, Messi, Suarez en André Gomes zorgden voor de 4-2 eindstand.

Antoine Griezmann zorgde echter voor de knapste goal van het weekend. De Fransman van Atlético Madrid schilderde een vrije trap enig mooi binnen in de 3-1 zege van Atlético tegen Sevilla. Door deze zege komt Atlético tot op een zucht van de belangrijke derde plaats, het verkleinde de kloof met Sevilla zo tot twee punten...

Bekijk hier het klassement in La Liga!