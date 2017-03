Competitieve Vertonghen heeft stress voor... spelletje ‘Wie is het?’

Jan Vertonghen is de koning van het bordspel bij Tottenham, en dat bewees hij nog eens voor de camera’s van Sky Sports. De Belgische verdediger nam het op tegen Eric Dier in een speciale Tottenham-editie van ‘Wie is het?’. “Mogen we dezelfde vragen stellen?” vroeg een competitieve Vertonghen voor de start, “Want ik heb heel goeie vragen en ik wil niet dat hij mijn vragen gewoon overneemt.”