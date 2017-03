Zaterdag leidde hij zijn ploeg naar klinkende zege, dag nadien werd hij dood teruggevonden

De Ierse verdediger Ryan McBride, kapitein van de Noord-Ierse club Derry City, is zondagmorgen dood teruggevonden in zijn slaapkamer. De 27-jarige McBride en Derry City, dat uitkomt in de Ierse eerste divisie, hadden zaterdag nog een klinkende 4-0 zege geboekt tegen Drogheda en staan na vier speeldagen met het maximum van twaalf punten op de tweede plaats in de Ierse Premier Division.