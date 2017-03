Advocaat Olivier Martins vrijgelaten met enkelband

De Brusselse advocaat Olivier Martins, die vorige week werd aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele bende, is vrijgelaten. Hij staat wel onder elektronisch toezicht.

“Na een analyse heeft het parket van Brussel beslist dat het geen hoger beroep zal instellen tegen de beslissing van de raadkamer die heeft geoordeeld dat er voldaan is aan de vereiste wettelijke voorwaarden om de persoon in voorlopige hechtenis te plaatsen. Bijgevolg wordt de voorlopige hechtenis gehandhaafd onder elektronisch toezicht”, zegt procureur Pierre Geerinckx van het Brusselse parket. De Brusselse advocaat mag de gevangenis dus verlaten met een enkelband.

De strafpleiter was dinsdag door onderzoeksrechter Michel Claise onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie, in het onderzoek naar de bevrijdingspoging van de Frans-Marokkaanse drugsbaron Mohamed Benabdelhak (38), uit de gevangenis van Sint-Gillis.

Speurders vragen zich ook af of die ontsnappingspoging in verband kan worden gebracht met de moord op de broers Frédéric en Claude Hilger. En met de moord op de Kampenhoutse drogist Johan Verhaeghe en de aanslag in het NICC. Van die feiten wordt Martins voor alle duidelijkheid niet verdacht.