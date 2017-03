Mireille Gram doorverwezen naar rechtbank voor dubbele moordpoging op dochters

Schoten - De raadkamer in Antwerpen verwijst Mireille Gram (51) door naar de correctionele rechtbank. De vrouw probeerde haar dochters van 14 te vermoorden in hun villa in Schoten. De beslissing van de raadkamer geeft aan dat de vrouw toerekeningsvatbaar was op het ogenblik van de feiten.

Mireille Gram (49), de dochter van Kipling-miljonair Tony Gram, sloop in de nacht van 27 op 28 september 2015 de slaapkamer van haar tweelingdochters binnen in hun villa in Schoten. Ze probeerde een van de meisjes de keel over te snijden, maar dat mislukte. De tweeling kon samen ontkomen en alarm slaan.

Het parket gaf eerder al aan dat het Gram wil vervolgen voor dubbele moordpoging. Haar advocaat bracht eerder elementen aan die moesten aantonen dat Gram niet toerekeningsvatbaar was op het ogenblik van de feiten. De door het parket aangeduide psychiater besloot evenwel dat ze wél controle had over haar daden.

Die redenering wordt nu gevolgd door de raadkamer, zodat Gram voor de strafrechter zal verschijnen. Dat gebeurt wellicht in het najaar. Intussen verblijft Gram in een psychiatrische inrichting in Eeklo.