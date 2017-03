Drie broers proberen te overnachten in Colruyt Helchteren: “We zijn de lul!”

Houthalen-Helchteren - ‘Driedubbel’, de drie Youtube-broers die bekend staan om hun ‘inbraken’ in grote voetbalstadions, hebben zopas een nieuwe stunt achter de rug. Vlak voor sluitingstijd glipten ze de Colruyt in Helchteren binnen, om zich vervolgens te laten opsluiten. Het doel: er een nachtje doorbrengen. Maar dat liep anders dan gepland.

“De adrenaline knalt er bijna uit”, zegt een van de broers-Maes nadat de lichten zijn uitgegaan en het drietal zich tussen de winkelwaren verstopt heeft. Erg comfortabel is dat wel niet. “Het is een ziek gevoel.” Gespannen wacht het trio af, tot plots het alarm afgaat en ze op de vlucht moeten slaan. “We zijn de lul!”, klink het paniekerig. “Zelden in m’n leven heb ik zoveel stress gehad.”

Eerder raakten de ‘Driedubbel’-jongens al binnen in de stadions van Dortmund, Rotterdam, Mönchengladbach en recent ook die van Standard en Anderlecht.