Piqué mist huwelijk van teamgenoot Messi, en dat is de schuld van Shakira

Gerard Piqué is niet uitgenodigd op het huwelijk van teamgenoot Lionel Messi. Dat melden El Pais en de Engelse pers. De reden: een vete tussen Shakira en aanstaande bruid Antonella Roccuzzo.

Messi en Piqué zijn al jaren vrienden. In 2001 speelden ze voor het eerst samen in La Masia, het jeugdcentrum van FC Barcelona en pakten ondertussen al heel wat prijzen met de Catalaanse club.

Toch moet Piqué geen uitnodiging verwachten voor het huwelijk van zijn goede vriend op 24 juni. Aanstaande bruid Antonella Roccuzzo moet niets weten van Shakira. Antonella is goed bevriend met de ex van Piqué, Nuria Thomas. Ze was helemaal niet tevreden met de manier waarop de Barça-speler de relatie beëindigde. Toen Piqué met Shakira op de proppen kwam, was de toon voor de slechte relatie tussen de dames meteen gezet.

Het huwelijk van Messi vindt plaats op 24 juni, de 30e verjaardag van de voetbalvedette. Hij en Antonella hebben twee zonen: Mateo (1 jaar) en Thiago (4 jaar).