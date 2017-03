Casual Rode Duivels aangekomen voor interlands, Batshuayi steelt de show

De Rode Duivels zijn aangekomen in het trainingscentrum in Tubeke voor de kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland komende zaterdag. Volgende week dinsdag speelt het elftal nog een vriendschappelijke wedstrijd in Rusland. De Belgen zagen er casual uit, heel wat spelers kwamen met een gescheurde broek. Radja Nainggolan stal aanvankelijk de show met zijn rode schoenen, maar dat was buiten een erg kleurrijke Michy Batshuayi gerekend.

Een opvallende afwezige is Eden Hazard. De captain van de Rode Duivels is geblesseerd en blijft dus in Engeland. Bondscoach Roberto Martinez moet nu gaan sleutelen in de offensieve rangen. Radja Nainggolan, tegenwoordig meer aanvallend bij Roma, is een mogelijkheid tegen Griekenland. Een andere optie is Kevin De Bruyne een rij vooruit trekken. Die speelde tegen Estland nog als een soort zes-en-een-half. “Het is spijtig dat Eden er niet bij is”, zegt De Bruyne. “We zullen wel zien of de bondscoach me een meer aanvallende rol geeft.”