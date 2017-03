FIFA schorst Ghanese scheidsrechter levenslang

De disciplinaire commissie van de wereldvoetbalbond FIFA heeft de Ghanese scheidsrechter Joseph Odartei Lamptey een levenslange schorsing opgelegd wegens wedstrijdvervalsing. Dat maakte de organisatie maandag bekend.

De official wordt gebannen omdat hij in de WK-kwalificatiematch tussen Zuid-Afrika en Senegal op 12 november 2016 een inbreuk beging op artikel 69 van de disciplinaire code van de FIFA (onwettelijk beïnvloeden van wedstrijduitslagen), zo luidt het.

In die partij kende hij Zuid-Afrika tot ieders verrassing een strafschop toe kort voor de rust. De Senegalees Kalidou Koulibaly (ex-Genk) kreeg toen een bal tegen de knie, maar de scheidsrechter oordeelde dat het leer zijn hand had geraakt (wat nochtans duidelijk niet het geval was) en legde de bal op de stip. Zuid-Afrika won het duel met 2-1. Lamptey was al voorlopig geschorst.