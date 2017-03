Zlatan allerminst bescheiden bij Spaanse vorst: “koningen herkennen koningen”

Dat Zlatan Ibrahimovic geen problemen heeft met zijn zelfvertrouwen, is algemeen bekend. Bescheidenheid is een woord dat niet in zijn woordenboek staat, zelfs niet wanneer hij de Spaanse koning ontmoet. De spits van Manchester United was aanwezig in het Etihad Stadium tijdens de match tussen Manchester City en Liverpool (1-1). Ook Juan Carlos, koning van Spanje, was aanwezig. Ibra ging meteen op de foto met de hoogheid en plaatste de foto op Instagram. “Koningen herkennen koningen,” klinkt het vol zelfvertrouwen.