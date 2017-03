Tien geïnteresseerden om Jupiler Pro League uit te zenden

Brussel - “Niet minder dan tien geïnteresseerde partijen” hebben een bod uitgebracht op de uitzendrechten van de Jupiler Pro League en de Belgische Super Cup. Dat heeft Pierre François, CEO van de Pro League, maandag bekendgemaakt op een persconferentie.

De Pro League heeft een Ad Hoc Commissie samengesteld, waarin enkel het management van de Pro League, haar raadsman en een vertegenwoordiger van adviseur MP&Silva zetelen. “De clubs koesteren het volste vertrouwen in deze commissie”, zei François, die zelf ook lid is. “We zijn tevreden over de interesse van de verschillende media. Omwille van de eerder gelanceerde tender zijn we gebonden aan sereniteit. We moeten dit delicate dossier voorzichtig behandelen.”

De Ad Hoc Commissie neemt de komende maand de tijd om alle offertes te bestuderen. De partners die de meest interessante voorstellen deden, zullen uitgenodigd worden op een individueel gesprek. Eventueel kan de Pro League beslissen om nadien een tweede biedingsronde te organiseren. Het finale dossier met de voornaamste kanshebbers wordt doorgespeeld aan de Algemene Vergadering van de Pro League, die op 21 april op het programma staat. “Allicht is er dan een beslissing”, sloot François het hoofdstuk af.

Het vorige contract voor de seizoenen 2014-2015 tot en met 2016-2017 werd binnengehaald door Belgacom, Telenet en VOO. De clubs vingen toen 70 miljoen euro per seizoen voor de televisierechten.