Italiaanse talkshow veroorzaakt controverse met seksistische uitspraken

In Italië is verontwaardiging ontstaan over seksistische commentaren op de openbare televisie. In het programma “Parliamone... Sabato” op de Rai werden zaterdagavond redenen opgesomd waarom Oost-Europese vrouwen betere partners zijn dan Italiaanse. “Ze zijn allen moeder, maar na de geboorte beschikken ze weer over een superlichaam”, “ze vergeven vreemdgaan”, “ze zijn perfecte huisvrouwen” en “ze janken niet, zijn niet aanhankelijk en mokken niet”, klonk het.

De directrice van de Italiaanse zender, Monica Maggioni, verklaarde maandag aan het persagentschap Ansa dat dit “een stupide, onaanvaardbare fout” was. “Ik voel me persoonlijk betrokken als vrouw en verontschuldig me”. De vakbond, die het personeel van de Rai vertegenwoordigt, noemde de uitlatingen “een resem van clichés, vrijpostig, vulgair en vernederend”. “Als vrouwen en mannen van de Rai zijn we beschaamd”. De talkshow werd door een vrouw, Paola Perego, gemodereerd.

De Rai heeft maandag uiteindelijk beslist het programma af te voeren. “Wat er zaterdag op antenne is gekomen, gaat onweerlegbaar in tegen onze missie als openbare dienst en onze journalistieke lijn”, motiveerde algemeen manager van de Rai Antonio Campo Dall’Orto.