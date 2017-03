Nainggolan: “Ik weet niet wat ik verkeerd doe”

Radja Nainggolan is terug van weggeweest bij de Rode Duivels. Na zijn knalprestaties van de voorbije maanden kon bondscoach Roberto Martinez haast niet anders dan de hanenkam weer bij de nationale elf halen. Nochtans werd de middenvelder in november niet geselecteerd. “Dat was pijnlijk voor me”, vertelde hij maandagavond.

Nadat hij verrassend ontbrak uit de laatste selectie van de Rode Duivels, tekende Radja Nainggolan maandag weer present op het trainingscenter van Tubeke. “Ach, terugknokken is zowat het verhaal van mijn carrière”, reageerde hij laconiek. “Ik ben heel laag begonnen, bij onbekende teams. Ook bij AS Roma was ik blijkbaar nog steeds onbekend, want ik mocht niet mee naar het WK”, deelde de Antwerpenaar een prikje uit richting toenmalig bondscoach Marc Wilmots. “Dat ik na een vrij goed EK toch niet meer geselecteerd werd, was pijnlijk voor me. Maar nu wil ik gewoon focussen op de nieuwe kans die ik gekregen heb.”

Nog niet gepraat met Martinez

Nainggolan zegt zelf echter geen idee te hebben van het hoe en waarom hij in november uit de selectie gelaten werd. “Of er een probleem is? Ik weet niet wat ik verkeerd doe. Ik denk dat ik een goeie band heb met iedereen in de groep. Ik heb er ook nog niet over gepraat met de bondscoach. De trainer is nog altijd de baas. Hij maakt zijn eigen keuzes, de speler moet ja knikken en zijn keuzes accepteren. Zoals ik al zei: ik ben er terug bij en wil niet te veel over die dingen praten. Anders blijven we er maar over bezig. Wat belangrijk is, is dat ik weer een kans heb speelminuten te maken. Van alles spelen naar niets spelen, was een grote stap voor mij.”

Foto: Photo News

“Ik heb er wel mee in m’n hoofd gezeten, dat ik me steeds weer moet bewijzen. Je blijft eraan denken. Gelukkig ben ik naast het voetbal nog met andere dingen bezig. Daar kan ik me ook nog op focussen. Zo kunnen de grootste teleurstellingen soms de kleinste worden. Maar altijd opnieuw beginnen is niet makkelijk.”

Nainggolan relativeert eigen cijfers

Opvallend: met 12 doelpunten dit seizoen, waarvan 9 in de Serie A, scheert Nainggolan hoge toppen. Zelf relativeert hij die cijfers echter. “Voetbal bestaat alleen maar uit statistieken. Als een speler scoort, is hij altijd de beste op het veld. Maar ook de rest speelt goed, want het is dankzij hen dat je kan scoren. Ook bij Cagliari was ik al goed, al scoorde ik daar wel minder. In een betere ploeg spelen biedt wel het voordeel dat je ook betere resultaten kan neerzetten.”

De vraag is waar Nainggolan dan wel zou kunnen worden uitgespeeld in de 3-4-3 die Martinez heeft neergepoot. Bij Roma speelt hij immers hoger op het veld, vlak achter de spitsen. “Bij Roma spelen we op een andere manier, dat is waar. Voor mij is spelen echter het belangrijkste, we zien wel op welke positie. Ik blijf nog steeds een middenvelder. Bij Roma ben ik de eerste die druk zet, dat ligt me wel.”