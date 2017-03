‘De Mol’ nadert ontknoping met leugens, geheime dagboeken en... een pannenkoekenslag

Na het vertrek van Sam zijn ze nog met vier. Drie kandidaten en één mol. Davey, Annelies, Eline en Robin vliegen naar Johannesburg voor dag 15 van ‘De Mol’. Wie deze aflevering overleeft, is één van de drie finalisten van ‘De Mol’.

Spoiler alert: Als je de aflevering van maandag nog niet hebt bekeken, dan kan je beter niet verder lezen!

EERSTE PROEF: Rugby at the Movies

Foto: VIER

De kandidaten worden meegenomen naar een rugbyveld in een buitenwijk van de stad. Op het veld klinkt ‘Conquest of Paradise’ van Vangelis en Gilles is dan ook op zoek naar de kandidaat die het meest kent van filmmuziek. Davey meent dat hij wel wat kennis ter zake heeft en werpt zich op als vrijwilliger. “Ik ken toch Hans Zimmer en zo”, verdedigt hij zijn kandidatuur.

Foto: VIER

Davey krijgt een rek met 30 rugbyballen en daarop evenveel filmtitels. Van tien titels zal achtereenvolgens de soundtrack te horen zijn. Davey moet de bal met de juiste filmtitel het veld inwerpen. De andere kandidaten moeten hem vervolgens in het juiste vak op het veld gooien, dat geld opbrengt. Er is een vak van 500 euro en een dat 100 euro waard is, maar er is ook een groot bankroet-vak. Enkel de kandidaat die de hoofdrolspeler van de film in kwestie op zich heeft geplakt, mag bovendien scoren. Ze nemen het bovendien op tegen een professioneel rugbyteam dat mag beginnen van zodra Davey een bal opwerpt. Tussen het verdedigen door duwt dat team een scrummachine over het veld. Als die de overkant bereikt, is het spel ook gedaan.

Robin slaagt er meteen in om de bal van ‘Pirates of the Caribbean’ in het juiste vak te knallen: 500 euro. Daarna volgt een opeenstapeling van missers en verrekt Annelies - hoe kan het ook anders - haar spier. Even later durft Eline de bal niet meer aan te raken uit angst voor een tackel in de bankroetzone. Op de tonen van Ennio Morricone laat Annelies even later de bal vallen in plaats van hem op de grond te drukken. Robin ergert zich de hele proef dood aan de traagheid van Davey en de onkunde van zijn medespelers. Hij slaagt er nog net in om met de bal ‘Trainspotting’ 100 euro te verdienen.

Foto: VIER

Te verdienen? 10 ballen aan maximaal 500 euro per bal of 5.000 euro.

Gelukt? Er was maximaal 5.000 euro te verdienen, er werd amper 600 euro binnengehaald. Het totaal komt zo op 21.000 euro te staan.

Verdacht? Davey bakt niets van de proef. Hij herkent epische soundtracks als ‘E.T.’, ‘Superman’ en ‘Braveheart’ niet en zelfs de muziek van ‘The Rock’ - van Hans Zimmer - verwart hij met die van ‘Gladiator’. Eline, nochtans een voetbalster, laat ook serieuze steken vallen. Annelies krijgt dan weer spierpijn en vergeet plots haar hand op de bal te leggen. Enkel Robin lijkt zich in deze proef niet verdacht te maken.

TWEEDE PROEF: Zoek de tien verschillen

Foto: VIER

Gilles vraagt wie de twee meest opmerkzame kandidaten zijn en Eline en Davey nomineren zichzelf. Zij mogen samen dineren in het ‘Bell Gables House’, een restaurant vol snuisterijen en antiquiteiten. Tijdens hun tête-à-tête wordt wel gevraagd om opmerkzaam te blijven. Wanneer een gids hen nadien op meesterlijke wijze afleidt, worden er tien dingen veranderd in het interieur. Ze concentreren zich op het onthouden van details die de gids vertelt, maar die waren slechts een afleidingsmanoeuvre: ze moeten even later de tien verschillen aanduiden.

Foto: VIER

Robin en Annelies krijgen twee beelden te zien van de kamer - voor en na - en moeten geld inzetten op de verschillen die Davey en Eline moeten raden. Van 50 euro voor de moeilijkste tot 500 voor het eenvoudigste verschil. Eline en Davey mogen twee keer fout gokken en halen uiteindelijk 850 euro binnen, waarna Eline een fout beeld aanwijst.

Te verdienen? 2.750 euro.

Gelukt? Ze halen 850 euro binnen. Dat brengt het totaal op 22.450 euro.

Verdacht? Davey wijst tweemaal een fout object aan - een eivormig beeldje, uiteindelijk blijkt een derde eivormig beeld het juiste te zijn. Eline gokt de derde keer fout. En Robin en Annelies wijzen de bedragen op een manier toe, dat ze uiteindelijk de grote kleppers laten liggen.

DE DAGBOEKKAMER

De kandidaten gaan slapen, maar niet voordat presentator Gilles nog één klein zijproefje toelicht. In een boomhut liggen de boekjes van de zeven afvallers. De kandidaten mogen ze ’s nachts inspecteren, maar elk boekje dat wordt ingekeken kost de groepspot 500 euro. Robin is de enige die echt wil gaan kijken. Davey probeert nog op hem in te praten, maar Robin is vastbesloten en wil gewoon de extra informatie. “Ge doet wat ge wilt, ik heb eergevoel”, zegt Davey wanneer hij zijn bed opzoekt.

Foto: VIER

Om 2u26 gaat Robin kijken in het boekje van Hans. Die had 18 vragen op één persoon ingezet, dus hij tracht te achterhalen wie de mol al zeker niet is. Hij is de enige die zich zo extra informatie verschaft ten koste van de groepspot. ’s Ochtends geeft hij dat ook meteen toe aan de ontbijttafel en iedereen lijkt zelfs blij te zijn voor hem. “Ik ben zeker van mijn mol”, zegt Eline. “Ik vind niet dat je moet zoeken naar antwoorden als je zeker bent van je stuk.”

DERDE PROEF: Een leugentje om bestwil

De vier kandidaten spelen de derde proef afzonderlijk. Ze kunnen elk 1.000 euro verdienen, een prijs die ze ook kunnen omzetten in twee pasvragen. Iedereen gaat afzonderlijk een kamer binnen en mag nadien de andere kandidaten de waarheid vertellen of iets voorliegen. Als ze succesvol kunnen liegen over wat ze hebben meegemaakt, verdienen ze niet het geld, maar de twee pasvragen.

Davey is de eerste en betreedt een kamer waar een feestje mét rockband aan de gang is. Hij moet al crowdsurfend 1000 euro van het plafond trekken en dat lukt. Hij beslist de waarheid te vertellen, maar de drie overige kandidaten geloven hem niet. Davey verdient dus twee pasvragen.

Foto: VIER

Dan is het de beurt aan Annelies. Ze vertelt dat ze de kamer binnenkwam en tien vliegen met dertig pannenkoeken moest doodmeppen. Elke vlieg leverde 100 euro, en ze zou zo 800 euro verdiend hebben. De andere kandidaten denken dat ze liegt, maar ook dit verhaal klopte en leverde hilarische televisie op - naast twee pasvragen voor Annelies.

Foto: VIER

Eline beweert dat ze in een kindercrêche terechtkwam. Ze zou zich verkleed hebben als dinosaurus om te zorgen dat de kinderen niet huilden. Het zou haar nul euro opgeleverd hebben, vertelt ze. Annelies en Davey denken dat ze liegt, en dat was ook zo. In werkelijkheid moest Eline een QR-code scannen, waarmee ze een cijfercode kon bemachtigen om een kistje te openen. Haar opdracht lukte niet, dus worden er pasvragen noch euro’s verdiend.

Foto: VIER

Robin is als laatste aan de beurt. Hij beweert dat hij een kaars brandende moest houden en daarbij water en wind moest trotseren. De proef leverde volgens hem 300 euro op. Na een kruisverhoor over zijn graad van natheid, denken de drie anderen dat Robin de waarheid spreekt. Robin sprak inderdaad de waarheid: ze verdienen 300 euro, maar Robin grijpt naast de twee pasvragen.

Te verdienen? 1.000 euro per hotelkamer of 4.000 euro.

Gelukt? Er wordt 300 euro verdiend en zowel Annelies als Davey hebben elk twee pasvragen verdiend. Bij hen zullen sowieso twee foute antwoorden omgezet worden in goede antwoorden. De totale pot staat nu op 22.750 euro.

Verdacht? Iedereen en niemand. Deze proef werd zo slecht gespeeld, dat van elk van de vier kandidaten wel van iets kan beschuldigd worden.

ELIMINATIE:

“Welkom op de laatste en lastigste eliminatie. Wie nu afvalt, mist op een haar na de finale”, verwelkomt Gilles de kandidaten in spanning. Davey is als eerst aan de beurt en krijgt een groen scherm. Hij zit in de finale. Dan is Robin aan de beurt. Zijn scherm kleurt... rood. Davey en Eline laten hun tranen meteen de vrije loop.

‘De Mol’ is met Robin zijn meest competitieve kandidaat verloren. Hij geeft toe dat hij tot gisteravond niet wist wie De Mol was. De finale wordt volgende week gespeeld door twee vrouwen en één man.