Financial Fair Play komt ook naar België, slecht nieuws voor KV Oostende en Eupen?

Vanaf volgend seizoen worden ook in België de Financial Fair Play-regels van de Europese voetbalbond ingevoerd. Dat komt erop neer dat voor elke club de inkomsten uit het voetbal moeten gelijk zijn aan de uitgaven. Het doel van deze regel is dat niet één of andere suikeroom enkele jaren onnoemelijk veel geld in een club kan steken zodat die club op een onnatuurlijke manier kan uitgroeien tot een topclub om er dan even bruusk de handen weer vanaf te trekken en de club in ruïne achterlaat.