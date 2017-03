Vanaf volgend seizoen zware boetes voor trainers die naar tribune gestuurd worden

Trainers die door de scheidsrechter naar de tribune worden gestuurd, krijgen vanaf volgend seizoen een boete van 5.000 euro bovenop de schorsing en financiële sanctie die de coach eventueel nog van de Geschillencommissie krijgt. Dat hebben gisteren alle profclubs in unanimiteit beslist. Ook coaches die met verklaringen de integriteit van een ref in twijfel trekken, worden vanaf volgend seizoen gesanctioneerd.

Het is velen al langer een doorn in het oog: het gemak waarmee scheldende trainers in de tribune plaatsnemen nadat ze zich voor hun dug-out misdragen hebben. Een sanctie blijft meestal uit of wordt heel laat uitgesproken. De Pro League, de verzameling van de Belgische profclubs, heeft nu beslist dat de club van een trainer die naar de tribune werd gestuurd een “vergoeding” van 5.000 euro moet betalen. Die komt bovenop de eventuele maar niet vaak gegeven schorsing en boete van enkele honderden euro’s die coaches nu krijgen als de scheidsrechter hen naar de tribune stuurt. De boete is meteen te betalen, nog voor de Geschillencommissie een sanctie uitspreekt. Zelfs als de coach dan vrijuit gaat, moet zijn club nog betalen.

“Het gaat erom dat trainers die naar de tribune worden gestuurd het voetbal in diskrediet brengen”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League. “In principe moet de club die vergoeding betalen maar niets houdt hen tegen om dat bedrag van het salaris van de trainer af te trekken.”

Yves Vanderhaeghe

Ook bestuurders, trainers en spelers die er een gewoonte van maken de integriteit van een scheidsrechter in twijfel te trekken mogen een sanctie verwachten. Let wel: melden dat een ref een verkeerde beslissing nam, mag nog wel. Zo kunnen de verklaringen van Yves Vanderhaeghe het voorbije weekend volgens de Pro League nog wel door de beugel. “Jonckheere kreeg al 30 seconden na de aftrap geel”, sakkerde de Oostende-trainer. “In een cupmatch bij de eerste fout... Komaan. Dat duel Rozehnal-Lepoint waaruit de eerste goal voortkomt, was geen fout. En Godeau speelde bij de derde Waregemse goal zuiver de bal.” Dat mag dus nog, niet akkoord gaan met de beslissingen van de ref en dat ook in publiek uiten.

Wat niet mag, is zeggen dat de scheidsrechter een supporter van die of gene ploeg is, of dat hij een beslissing nam omdat hij een Waal is en een Waalse ploeg die elders speelt een handje wil helpen. “Dan stelt hij de integriteit van de ref in vraag en kan het bondsparket een vervolging instellen”, aldus nog Pro League-CEO Pierre François. Het komt erop neer dat bestuurders, trainers en spelers vanaf volgend seizoen beter op hun woorden zullen moeten letten.