CLUBNIEUWS. Club Brugge zweet wat af, Zulte Waregem-kapitein wil langer blijven

Anderlecht-icoon Michel Verschueren heeft gisteren met succes een inwendige buikoperatie ondergaan. Ondertussen zweet Club Brugge wat af in het Spaanse Marbella. Al uw clubnieuws van de dag.

RSC ANDERLECHT

Michel Verschueren, ex-manager van Anderlecht en vorige week 86 jaar geworden, heeft gisteren met succes in het Onze Lieve Vrouw Hospitaal van Aalst een inwendige buikoperatie ondergaan. De zware operatie was voorzien. Verschueren is naar eigen zeggen nog wel twee weken buiten strijd maar verzekerde alvast zijn familie weer de ‘oude’ Mister Michel te worden.

CLUB BRUGGE

Club Brugge werkte gisteren op de eerste volledige dag in het Spaanse Marbella twee trainingen af. Een pittige sessie in de voormiddag, een krachtsessie in de namiddag.

Vandaag wordt er alleen in de voormiddag getraind. In de namiddag staat er immers een teambuildingsessie op het programma: padel. Donderdagavond oefent Club Brugge om 20 uur tegen de lokale derdeklasser Marbella FC.

De Brugse beloften behaalden op de gereputeerde Viareggio overigens de 1/8ste finales en nemen het daarin morgen op tegen Juventus. Trainer Sven Vermant zag heel wat spelers richting Brugse A-kern of nationale jeugdploegen trekken, waardoor hij gisteren zes nieuwe jongens opriep.

ZULTE WAREGEM

Vorige week liet Mbaye Leye zich ontvallen dat hij pas na de bekerfinale kon beslissen over zijn toekomst. Hij had zich voorgenomen aan te sturen op een vertrek indien Essevee naast de beker had gegrepen, omdat dit dan al de derde keer zou zijn geweest dat hij met de West-Vlamingen faalde. Nu de beker binnen is, geeft hij aan het liefst bij Zulte Waregem te blijven, “al zijn er nogal wat aanbiedingen. En ik lig nog maar één jaar onder contract.” Waarmee hij aanstuurt op een contractverlenging. Bij Essevee is men evenwel pas van plan in oktober de besprekingen aan te vatten.

KV OOSTENDE

De Reviewcommissie besliste Adam Marusic (KVO) niet te laten vervolgen voor zijn kniestoot in de bekerfinale.

KV KORTRIJK

Anthony Van Loo verlengde bij KVK voor twee seizoenen.