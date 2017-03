VIDEO. En plots staat er uitzonderlijk bezoek aan je achterdeur

Hamme - En plots staat er een ree aan je achterdeur. Karen (29) uit Hamme moest zondagavond twee keer kijken toen ze beweging in haar achtertuin zag.

Ruim een half uur had Karen zondagavond opvallend bezoek in haar tuin in Hamme. Een ree was daar over de omheining geraakt en leek zich - na een tijdje - wel thuis te voelen in de tuin. Het dier sprong er dartel rond en had maar weinig schrik. Op een gegeven moment kwam hij zelfs even aan de achterdeur snuffelen. Het jonge dier leek binnen te willen komen.

“Wij dachten eerst dat onze hond naar buiten was geglipt en voorbij het raam sprong”, zegt Karen. “Maar die lag rustig in de gang. En toen we opnieuw een schim voorbij het raam zagen springen, zagen we dat het een ree was. Het diertje probeerde nog overal over te springen om weg te geraken, maar kende geen succes. Uiteindelijk werd hij wel wat rustiger en ging hij er zelfs even bij liggen. Het was echt een mooi dier. Alleen jammer dat hij zo schuchter was.”

Het dier was vermoedelijk vanuit het natuurdomein even verderop gekomen. Een kilometer verderop sprong hij bij Karen in de tuin. “Er is hier maar een stukje van twee meter lang waar hij ook effectief kon over springen”, zegt ze. “En dat wist hij dus goed te vinden.”

Karen belde de politie om het dier te komen ophalen. “Wij hadden ons laten vertellen dat ze die dieren vangen en dan op een veilige plaats weer los laten”, zegt ze. “Maar toen de politie aankwam, begon hij weer rond te hollen. En uiteindelijk is hij dan op dezelfde manier vertrokken waarop hij gekomen was. We zagen hem terug in de richting van het bos lopen. Ik hoop dat hij daar veilig en wel is geraakt.”