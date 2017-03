Griekenland hoopt tegen Rode Duivels op... een Portugees

Bij Griekenland ontbreekt de geblesseerde Genkspits Nikos Karelis in de selectie, maar het item dat de mensen in Griekenland bezighoudt is of de genaturaliseerde Portugese middenvelder Carlos Zeca tijdig speelgerechtigd geraakt. De aanvoerder van topclub Panathinaikos – waar hij sinds 2011 speelt – ­beschikt sinds vorige dinsdag officieel over de Griekse nationaliteit nadat hij in november met brio slaagde voor de Griekse taal- en cultuurtest. Een dag later werd hij door bondscoach ­Mikael Skibbe al meteen bij de selectie van de nationale ploeg gehaald voor het duel met België.

Alleen is het nog niet zeker of Zeca wel speelgerechtigd geraakt tegen zaterdag. Er moet nog wat papierwerk bij de FIFA en de UEFA in orde worden gebracht. Als dat niet tijdig lukt, zal de 28-jarige middenvelder van Panathinaikos bij zijn eerste selectie noodgedwongen op de tribune plaatsnemen.

Bekendste naam in de Griekse selectie is die van Kostas Mitroglou, de spits die voor Olympiacos in 2013 drie keer scoorde op het veld van Anderlecht in de Champions League. Voor de Lierse-fans zit er ook een oude bekende in de selectie. Apostolos Vellios – vandaag bij Nottingham Forest – speelde in het seizoen 2014-2015 voor de Pallieters.

Doelmannen: Panagiotis Glykos (PAOK), Stefanos Kapino (Olympiacos), Dimitris Kyriakidis (Panetolikos) Verdedigers: Vassilis Torosidis (Bologna), Sokratis Papastathopoulos (B. Dortmund), Kostas Manolas (Roma), Marios Oikonomou (Bologna), Georgios Tzavellas (Alanyaspor), Kostas Stafylidis (Augsburg) Middenvelders: Panagiotis Tachtsidis (Cagliari), Andreas Samaris (Benfica), Giannis Maniatis (Atromitos), Alexandros Tziolis (Hearts), Carlos Zeca (Panathinaikos), Manolis Siopis (Panionios), Athanasios Androutsos (Olympiacos), Kostas Fortounis (Olympiacos), Petros Mantalos (AEK), Giannis Gianniotas (APOEL), Georgios Manthatis (Olympiacos) Aanvallers: Dimitris Diamantakos (Karlsruhe), Kostas Mitroglou (Benfica), Apostolos Vellios (Nottingham Forest), Tasos Bakasetas (AEK)