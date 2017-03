AA Gent-speler klaar om onzekere Meunier te vervangen

Thomas Meunier zal tot en met woensdag niet meetrainen wegens een enkelletsel. De verdediger van PSG heeft al langer problemen met die enkel en pas donderdag wordt beslist of hij zaterdag tegen Griekenland kan spelen of niet. Uit de uitleg van Roberto Martinez leiden we af dat Thomas Foket de eerste vervanger is voor de rechterverdediger/middenvelder.

“In het aanvallend compartiment is het makkelijker om spelers in te brengen”, aldus de bondscoach. “Op de positie van Meunier is dat minder evident. Daar heb je iemand nodig die internationale ervaring heeft en het systeem goed kent. Die speler zit bij ons in de groep want elke plaats is dubbel bezet. Ik verwacht daar, als Meunier niet fit zou geraken, geen probleem.”

Thomas Foket is de enige speler in de 26-koppige kern met hetzelfde profiel als Thomas Meunier. De 22-jarige rechterflankspeler van AA Gent kan zich dus best klaarhouden voor het geval Meunier niet speelklaar geraakt.

Naast Meunier en Hazard bleef ook Fellaini gisteren weg van de training. Geen erg, hij had nog wat last van stramheid omdat hij zondag nog met Manchester United speelde.