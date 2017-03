VS gaat elektronica op vluchten van en naar dertien landen bannen na terroristische dreiging

Na de zogenaamde ‘moslimban’ voeren de Verenigde Staten vanaf morgen, dinsdag, ook nog een andere ban in: op heel wat vluchten zal elektronische apparatuur tijdelijk niet meer toegelaten zijn.

Het gaat om elektronica op vluchten van en naar dertien landen. Dat mag niet meer mee in de handbagage. Elektronische apparatuur is wél nog toegelaten in de ingecheckte bagage.

Aanvankelijk communiceerde enkel vliegtuigmaatschappij Royal Jordanian naar haar passagiers dat er vanaf mogen geen elektronische toestellen meer worden toegelaten. Dat deden ze onder andere op Twitter.

De tweet werd nadien verwijderd. Royal Jordanian communiceerde daarna dat er weldra meer info zou volgen.

Wat later maakte persbureau Reuters bekend dat het verbod voor meerdere landen geldt. Daarna sprak CNN over 13 landen, voornamelijk landen uit het Midden-Oosten en Afrika.

Laptops, camera’s, dvd-spelers, tablets en elektronische spelletjes mogen voorlopig niet meer aan boord. Smartphones en medische apparatuur die noodzakelijk zijn voor tijdens de vlucht, zijn wél nog toegelaten.

De ban komt er na een ‘toegenomen terroristische dreiging’. Wat de dreiging juist is, is niet duidelijk.

Er zou dinsdag verder gecommuniceerd worden over de (tijdelijke) ban.