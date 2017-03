Is Philippe Clement klaar om hoofdtrainer te worden? De ‘Fille’ gewikt en gewogen door onze Club-watcher

Zijn naam is gevallen: Philippe Clement. Net als in 2015, toen Kortrijk een opvolger zocht voor Yves Vanderhaeghe, wordt de assistent-trainer van Club Brugge nu opnieuw genoemd bij de Veekaa. Waagt Clement – die morgen 43 wordt – deze keer wel de stap of wacht hij op zijn kans bij Club Brugge? Even pertinent is de vraag of Clement wel klaar is om hoofdtrainer te worden. Een analyse van ‘de Fille’.