Sagan niet in Dwars door Vlaanderen na ‘communicatiefout’

Peter Sagan start morgen dan toch niet in Dwars door Vlaanderen. De nummer twee van Milaan-Sanremo was eerst aangekondigd door zijn ploeg Bora-Hansgrohe, maar zal uiteindelijk pas donderdag naar België afzakken. “Omdat zijn naam op een officieel communiqué van zijn ploeg stond, gingen we er even vanuit dat Sagan bij ons zou rijden”, zegt organisator Guy Delesie. “Maar uiteindelijk bleek het om een communicatiefout binnen zijn eigen ploeg te gaan. Ook Peter kon er niets aan doen.”