Liesbeth Homans (N-VA): “Ook blanke Vlaamse kinderen zijn slachtoffer van racisme”

Het confronterende filmpje waarin kinderen racisme aanklagen is een succes en werd al een half miljoen keer bekeken. Maar bij ­minister van Racisme­bestrijding ­Liesbeth Homas (N-VA) is vooral kritiek te horen over de “gemiste kans”. “Dit filmpje geeft de boodschap aan de autochtone kinderen dat het hun schuld is. Terwijl zij óók te ­horen krijgen dathun moeder een vuile hoer is, omdat ze geen hoofddoek draagt.”

De kans dat u het al gezien heeft, is groot: het filmpje waarin negen kinderen van allochtone origine racistische boodschappen voorlezen, vaak met een zware Gentse tongval. De Gentse schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen) wilde met het filmpje de aandacht vestigen op de Internationale Dag tegen Racisme. Maar ondanks het succes – gisteravond was het filmpje al 554.000 keer bekeken op Facebook – vindt de bevoegde ­minister van Racismebestrijding het maar niets.

Volgens Homans insinueert het filmpje dat racisme alleen een probleem is bij autochtone Vlamingen. “Ik heb het filmpje meteen getoond aan mijn oudste zoon, Stef. Zijn eerste reactie was: Waarom komen er geen blanke kinderen in beeld?” zegt ze aan onze krant. “Het is heel erg dat die allochtone kinderen die racistische boodschappen te horen krijgen, maar andere kinderen maken die ­dingen óók mee. Zij krijgen ook te horen dat hun moeder een vuile hoer is omdat ze geen hoofddoek draagt, datze binnenkort alles overpakken, of dat je als meisje maar achteraan moet aanschuiven. Dit filmpje is een gemiste kans en niet de oplossing.”

Homans wil af van die “eenzijdige benadering” en vooroordelen tegen de Vlamingen, “terwijl er omgekeerd ook veel racisme bestaat van allochtonen ten aanzien van autochtone Vlamingen”, zegt ze. “De Vlaming is het beu om ­continu bestempeld te worden als racist. Door met een belerend vingertje te zwaaien, zullen we hen niet bereiken. De voedingsbodem voor racisme wordt daardoor ­enkel versterkt.”

Homo’s tegen hetero’s

Volgens experts heeft Homans wel degelijk een punt dat racisme ook bij allochtonen een probleem is. “Het plaatje van dergelijke filmpjes is daarom wat grijsgedraaid”, zegt sociaal psycholoog Alain Van Hiel (UGent). “Je botst hiermee bij de bange, boze Vlaming vooral op veel weerstand. De mensen zullen beter luisteren als ze horen dat het probleem van beide kanten komt.”

Maar om het filmpje daarom meteen de grond in te boren? “Een filmpje met ook blanke kinderen was misschien handiger geweest, maar de reactie van Homans lijkt mij wat bij het haar getrokken”, zegt socioloog Dirk Jacobs (ULB). “Als je een campagne rond homofobie opzet, ga je er toch ook geen hatelijke opmerkingen van homo’s tegen hetero’s insteken? Het is wel ­degelijk een goede eyeopener, ­racisme is nog altijd een groot probleem in België. Met haar reactie suggereert Homans eigenlijk: doe maar liever helemaal geen campagne.”

Homans benadrukt zelf dat ze de vooroordelen wil bestrijden door Vlamingen “te verbinden”, maar echt overtuigend klinkt dat niet meer bij haar coalitiepartners. Een diepe zucht ging gisteren door CD&V en Open VLD. Zij riepen Homans vorige week nog – tevergeefs – op om wat gas terug te nemen in haar felle uitspraken. “Hoe meer we reageren, hoe liever ze dat heeft. Dus zeggen we maar even niets”, klinkt het berustend bij een CD&V-topper. Volgens Open VLD drijft Homans het zelfs bewust op de spits, op vraag van de partij. “Om geen stemmen meer te verliezen aan het Vlaams ­Belang communiceert ze altijd met een lichtbruin randje”, zegt een Open VLD’er. “Het levert haar geen windeieren op, maar intussen weigert ze wel goed beleid te voeren. Echt jammer.”