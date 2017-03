Zo neemt Drake wraak op Jennifer Lopez

De Canadese rapper Drake (30) heeft wraak genomen op zijn ex-liefje, Jen­nifer Lopez (47).

De twee beleefden eind vorig jaar een kortstondige romance die in verliefde foto’s op Instagram te ­volgen was. In die periode ­namen ze ook een nummer op voor Drakes nieuwe ­album, More Life. Maar de rapper heeft de stem van J-Lo nu vervangen door die van zangeres Jorja Smith. Toch lijkt hij zijn liefje te missen. In het nummer Teenage ­Fever rapt hij dat hij een ex-vriendin mist, waarna een sample van Jennifers hit If You Had my Love te ­horen is.