Casteels: “Nog geen reden aangehaald waarom er vier doelmannen zijn opgeroepen”

Voor het eerst in meer dan drie jaar kreeg Koen Casteels vorige week een oproepingsbrief voor de Rode Duivels in de bus.

Eind februari 2014 werd de nu 24-jarige doelman van Bundesliga-club Wolfsburg opgeroepen voor de oefeninterland tegen Ivoorkust (2-2), die op 5 maart 2014 in het Koning Boudewijnstadion gespeeld werd. Het was de zevende selectie voor de doelman, die nog geen speelminuten kreeg bij de Rode Duivels. Casteels leek destijds op weg om als derde doelman mee te mogen naar het WK, maar door een scheenbeenbreuk zag hij die droom uiteenspatten. Nadien koos toenmalig bondscoach Marc Wilmots eerst voor Sammy Bossut en later steevast voor Jean-François Gillet als derde doelman, waardoor Casteels uit beeld verdween bij de nationale ploeg.

Foto: Photo News

Bij Wolfsburg startte hij dit seizoen als nummer één, maar een coachwissel zorgde ervoor dat Casteels toch terug op de bank belandde. Door de blessure van clubmonument Diego Benaglio stond hij er de voorbije drie wedstrijden dan toch terug onder de lat. “Ik had natuurlijk gehoopt op een selectie en al zeker omdat ik nu terug speel bij mijn club. Als je ergens nummer één bent, sta je automatisch dichter bij de nationale ploeg. Ik wil altijd spelen en ik hoop dan ook zo snel mogelijk vast tussen de palen te staan. Hopelijk volgen er dit seizoen nog veel wedstrijden”, vertelde Casteels, die nog niet aan het WK in Rusland denkt. “Het WK is nog ver weg en alles kan snel veranderen. Ik ben blij dat ik mij hier deze week kan tonen bij de groep en naar de toekomst toe denk ik dat de prestaties bij de club doorslaggevend zullen zijn. Echte zorgen heb ik me niet gemaakt toen ik op de bank zat, ik ben gewoon hard blijven werken en ik heb gewacht op een nieuwe kans.”

Met ook nog Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Matz Sels riep Roberto Martinez liefst vier doelmannen op. De bondscoach is er dus nog niet helemaal uit wie er na Courtois en Mignolet de derde doelman in de selectie wordt. “Vier doelmannen: het is eens iets anders, maar in principe maakt het niet zoveel uit. We kennen mekaar allemaal. Er is nog geen reden aangehaald waarom er vier keepers zijn opgeroepen. Ik weet dus niet wat de coach in zijn gedachten heeft. Het is leuk om de nieuwe trainer te ontmoeten en ermee te werken. Nu is het aan mij om te tonen wat ik in mijn mars heb.”

Boyata: “Ken driemansdefensie van bij Celtic”

Ook Dedryck Boyata heeft al het nodige blessureleed gekend in zijn carrière. Vorige zomer moest hij voor het EK immers afhaken met een kwetsuur, waardoor ook zijn seizoensstart in Schotland de mist inging. Intussen heeft Boyata zich bij Celtic in de basis geknokt en staan ze op een zucht van de landstitel. “Het seizoensbegin was moeilijk, maar ik heb hard gewerkt om terug te keren en dus voelt deze selectie al als een kleine overwinning aan”, vertelde de 26-jarige verdediger. “Sinds januari speel ik alle wedstrijden en ik voel me uitstekend. We zitten achterin bij de nationale ploeg met wat blessures en als de coach me nodig heeft, sta ik er. Het nieuwe systeem van Martinez met drie achterin ken ik bovendien goed, want zo spelen we ook vaak bij Celtic.”

Foto: Photo News

Op het middenveld is aanvoerder Eden Hazard de belangrijkste afwezige tegen Griekenland. “Eden is een belangrijke speler voor onze ploeg. Het is altijd een voordeel als hij erbij is. Er zit echter voldoende kwaliteit in deze ploeg om dat op te vangen.”