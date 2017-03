Kansspelcommissie dient toch klacht in tegen Carrefour

De Kansspelcommissie dient officieel een klacht in tegen de jackpots in de hypermarkten van Carrefour. Dat heeft ze gisteren laten weten.

Per aankoop van 25 euro in de winkelketen, krijg je als klant een jeton waarmee je in die slotmachines prijzen kan winnen. De Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (VAD) reageerde erg kwaad op de actie, omdat ze mensen zou aanzetten tot gokken. Ook de Kansspelcommissie was not amused en voerde een onderzoek uit. “En voor ons is nu duidelijk dat er wel degelijk sprake is van een illegaal kansspel”, zegt voorzitter Peter ­Naessens.

LEES OOK. Nieuwe actie van Carrefour zet kwaad bloed

Carrefour zegt zelf dat het een vergunning heeft van het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport – een afdeling van het BOIC – en dat het om een reguliere tombola gaat.