Buswrak Sierre in alle stilte vernietigd

Het wrak van de bus die op 13 maart 2012 in het Zwitserse Sierre verongelukte en waarin 28 mensen het leven lieten, is in alle stilte vernietigd. Het wrak werd door eigenaar Toptours van Zwitserland naar België gesleept en hier door een recyclagebedrijf vernietigd.

Kort na het ongeval werd het wrak weggesleept naar een hangar vlakbij de tunnel. Nadien verhuisde het voertuig naar een militair depot in de Zwitserse stad Sion.

Bij de nabestaanden van de slachtoffers van het busongeval was er nadien wat onenigheid over wat er met het buswrak zou moeten gebeuren. Even werd er geopperd om van het wrak een monument te maken omdat het de laatste plek was waar de kinderen hadden geleefd, maar dat zagen de meeste ouders niet zitten.

Nu blijkt dat het buswrak ondertussen in alle stilte vernietigd is. Nadat het Zwitserse gerecht het onderzoek naar de oorzaak van het busongeval in de zomer van 2015 afsloot en de bus werd vrijgegeven, werd er voorgesteld om het wrak in Zwitserland te laten vernietigen. Maar eigenaar Toptours koos ervoor om de bus naar België te halen om te vermijden dat het wrak op een Zwitsers autokerkhof zou belanden.

Eind 2015 werd de verhakkelde bus in alle discretie door een Belgisch takelbedrijf van Zwitserland naar België versleept. Ook de zaakvoerder van Toptours was bij dat transport aanwezig. De bus werd op een grote trailer geladen en werd na zonsondergang onder een groot dekzeil naar België gebracht. Hier is de bus door een recyclagebedrijf vernietigd.