“Tanja Dexters en Anthony Kumpen kussend betrapt door zijn vrouw”

Het gaat steeds van kwaad naar erger met de relatieperikelen van Tanja Dexters (40). Haar extravagante relatie met haar steenrijke Italiaanse ex-vriend Ignazio (24) deed al heel wat stof opwaaien, maar nu bereikt ze opnieuw een dieptepunt. Op een feestje werd ze betrapt, toen ze stond te kussen met racepiloot Anthony Kumpen (38), de echtgenoot van één van haar vriendinnen, presentatrice Griet Vanhees (38). Dat schrijft Dag Allemaal.

Tanja was, net zoals Anthony en zijn vrouw, te gast tijdens Genk Showt, een populair mode-event in Genk. Enkele obers die daar opdienden, hadden hen eerder al samen zien wegglippen. “Om een sigaret te gaan roken, dachten we.”

Maar ze schrokken toen ze Dexters met Kumpen innig zagen kussen in een kleine tent, waar enkel personeel mocht komen. “Het was veel meer dan gewoon een kus op de mond, begrijp je? De nood leek, euh, nogal hoog”, vertelt ober Pieter-Jan aan Dag Allemaal.

“Gênant om te zien”, aldus de ober. “Allez, eigenlijk ronduit vervelend, want Tanja en Anthony stonden pal in onze doorgang. Dus ze hadden echt wel in de gaten dat er toeschouwers waren, hoor. Het kon hen gewoon niets schelen.” Op een bepaald moment verbraken ze toch hun “omhelzing” en wandelden ze onbeschaamd de tent terug in.

Waarna ze recht op de vrouw van Anthony botsten. Ze speelden de onschuld zelve tegen Griet Vanhees, maar die kon op hun gezichten wel aflezen wat er was gebeurd, volgens Dag Allemaal. “Tanja probeerde nog naar het toilet te hollen, maar Griet greep haar stevig vast om haar aan te spreken.” Griet en Tanja zijn goed bevriend, maar het ging er heftig aan toe. Ze werd duidelijk stevig op de rooster gelegd, terwijl Anthony er vanonder uit muisde. Griet verliet de zaal een uur later, Tanja bleef nog feesten tot het einde.