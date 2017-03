Beloften Club willen Anderlecht achterna op “Carnaval der talenten”, Juventus is gewaarschuwd

Woensdag om 14.00u spelen de beloften van Club Brugge hun achtste finale op de Viareggio Cup tegen niemand minder dan titelverdediger Juventus. Een loodzware opdracht voor blauw-zwart maar er liggen kansen voor de jonkies van Sven Vermant.

Slechts twee van de zeventien niet-Italiaanse clubs overleefden de groepsfase van het prestigieuze jeugdtoernooi in Toscane: Club Brugge en het Braziliaanse Osasco. Een sterke prestatie van de West-Vlamingen, die hun groep met Parma, Cagliari en Genoa wonnen. Ze pakten 7 punten en scoorden acht goals in drie matchen.

Tegen Genoa werd 2-2 gespeeld, met goals van Fran Brodic en Noah Fadiga. Parma werd met 3-0 aan de kant gezet. Dennis van Vaerenbergh, Ahmed Touba en opnieuw Fran Brodic deden de netten trillen. In de afsluiter won blauw-zwart met 3-1 van Cagliari. Brodic scoorde nu zelfs twee keer (hij is co-topschutter) en Fadiga tekende voor zijn tweede van de campagne.

Carnaval der talenten

Nu volgt dus een clash met titelverdediger Juventus. De Oude Dame won vorig jaar voor de negende keer de Viareggio Cup en evenaarde daarmee het record van AC Milan. De beloften van Anderlecht wonnen het prestigieuze toernooi in 2013. Met namen als Leander Denconker, Frank Acheampong, Jordan Lukaku, Davy Roef (uitgeroepen tot beste doelman) en Michaël Heylen.

Fran Brodic. Foto: BELGA

De Viareggio Cup wordt sinds 1949 in het carnavalsseizoen gehouden, dit jaar van 13 tot 29 maart, en wordt daarom ook wel eens de Coppa Carnevale genoemd. Voor deze editie schreven 40 clubs zich in. Het toernooi wordt koortsachtig gevolgd door talentscouts. In het verleden toonden toppers als Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Radja Nainggolan, Leonardo Bonucci, Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Balotelli, Gabriel Batistuta, Edinson Cavani, Bastian Schweinsteiger en Gianluigi Buffon in hun jeugdjaren er hun kunnen.

De beloften van Juve willen maar wat graag in de voetsporen van bovenstaande voetballers treden. Ze worden woensdag in het Stadio Torquato Bresciani gecoacht door Fabio Grosso, de vleugelverdediger die de beslissende penalty scoorde voor Italië in de WK-finale van 2006 tegen Frankrijk. Hij beschikt over een aantal grote talenten, terwijl eigenlijk zijn twee grootste niet in de selectie zitten: Moise Kean (beloften Italië) en Luca Clemenza (blessure).

Kansen voor Club

Maar met linksback Rogerio, middenvelders Omar Touré, Matheus Pereira en Nicola Mosti, en aanvaller Mehdi Léris zit het qua voetballend vermogen wel goed bij de Bianconeri. Juve scoorde tot nu toe zeven keer maar kreeg wel telkens één goal binnen. Daar liggen dus kansen voor het team van coach Sven Vermant, dat in een kerstboomopstelling voor de dag komt: 4-3-2-1. Grosso koos twee keer voor een 4-4-1-1 en een keer voor een 3-5-2, al bleek die eerste succesvoller tot nu toe.

Afwachten dus of Club de Turijnse defensie kan breken. Met een Brodic on fire zijn ze alvast niet kansloos tegen de titelverdediger en Italiaanse competitieleider. Brodic is voorlopig alvast een kandidaat voor de Golden Boy Award, die sinds 2009 uitgereikt wordt door een jury van journalisten. Vorig jaar ging die trofee naar Antonino La Gumina van Palermo. In 2010 won huidig Lazio-spits Ciro Immobile.

In een mogelijke kwartfinale wacht een duel met Napoli of Bologna.