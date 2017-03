Trump krijgt het ook zakelijk hard te verduren: volgens Forbes is hij zelfs minder waard dan de rijkste Belg

Marc Coucke heeft een slecht jaar achter de rug en tuimelde uit de Forbes-rangschikking van dollarmiljardairs. Maar ook met Donald Trump gaat het niet al te best. De Amerikaanse president is volgens Forbes slechts een derde waard van wat hij een tijd geleden zelf beweerde.

Politiek gezien scheerde Trump in 2016 hoge toppen, maar op zakelijk vlak verliep het hem heel wat minder. Forbes schat zijn vermogen in op zo’n 3,5 miljard dollar. Goed voor een 544e plaats, op ruime afstand van onder andere Bill Gates en Warren Buffet. Daarmee maakt Trump een fikse tuimeling want vorig jaar stond hij nog op plek 205 met 4,5 miljard dollar.

Toen twijfelde de toenmalige presidentskandidaat nog aan de inschatting van Forbes. Trump schatte zijn eigen vermogen namelijk op minstens 10 miljard dollar, bijna het drievoudige dus van de waarde die Forbes nu op hem plakt. Een gevolg van de slabakkende vastgoedsector in de VS en specifiek in New York. “De prijzen in Midtown Manhattan dalen, dus ook het fortuin van Trump”, stelt Forbes.

Trump schatte zijn eigen vermogen dus veel te hoog in en is nu zelfs minder waard dan de rijkste Belg: Albert Frère. Forbes schat zijn vermogen op 4,9 miljard dollar, goed voor plaats 334 in de rangschikking.