Jamie Vardy kreeg doodsbedreigingen na ontslag van coach Ranieri

Jamie Vardy heeft in de nasleep van het ontslag van Claudio Ranieri als trainer van Leicester doodsbedreigingen ontvangen. Ook zijn familie werd geviseerd. Zo trachtten onverlaten zijn vrouw van de weg te rijden, vertelde de Engelse international in een interview aan de BBC.

Volgens bepaalde Britse media zou de 30-jarige Vardy een van de spelers zijn die bij het Leicesterbestuur hadden aangedrongen op het vertrek van Ranieri. Vorige maand kreeg de Italiaan zijn ontslag bij de Foxes, negen maanden nadat hij de club naar een sensationele eerste landstitel had geleid. Dat ontslag viel bij een aantal Leicesteraanhangers niet in goede aarde, en zij besloten daarop Vardy te viseren.

Vardy heeft altijd ontkend een rol te hebben gespeeld in het ontslag. De bedreigingen zijn echter reëel. “Het verhaal gaat rond en mensen pikken dat op. Voor je het beseft, krijg je doodsbedreigingen. Ik probeer ermee om te gaan, maar wanneer ze proberen je vrouw van de weg te rijden terwijl ook je kinderen in de wagen zitten, is dat niet goed. Het gebeurde al vaker. Het is angstaanjagend.”

Volgens Vardy zijn de verdiensten van Ranieri erg groot. “Wat hij voor Leicester heeft gedaan, was ongelofelijk. Niemand had ooit kunnen geloven dat we de titel zouden winnen. We kunnen hem daar alleen maar voor danken. Wanneer het loopt zoals dit seizoen, zijn het nooit de spelers die de bons krijgen maar valt het altijd op de manager. Dat is wat nu ook gebeurd is. Het raakt ons allemaal.”