Westerlo wil behoud in eerste klasse afdwingen via rechtbank: “We konden moeilijk niets doen”

Westerlo gaat naar de rechter om in eerste klasse te kunnen blijven. De degradant diende klacht in naar aanleiding van de wedstrijd tussen Moeskroen en KV Kortrijk. “Na alle commotie van de voorbije weken konden wij moeilijk niets doen, dus hebben we klacht ingediend,” zegt Wim Van Hove, algemeen raadgever van de club.

Westerlo heeft klacht ingediend bij de strafrechter na de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Moeskroen op de allerlaatste speeldag. Moeskroen won met 2-0 en dwingt zo het behoud in eerste klasse af, ten koste van Westerlo. Westerlo meent dat er aanwijsbare redenen van sportieve fraude zijn. “Als iedereen zegt dat er iets aan de hand is, dan kunnen wij niet aan de zijlijn blijven staan,” zegt algemeen raadgever Wim Van Hove.

Westerlo blijft ondertussen op zoek naar nieuwe geldschieters. De club bevestigt dat de gesprekken met potentiële investeerders los staan van het feit of Westerlo in eerste klasse blijft of degradeert naar tweede klasse.