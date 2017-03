Coach medewerkers alsof het voetballers zijn: ‘Zonder discipline geen succes’

Niets is onmogelijk zolang je maar hard werkt, in jezelf gelooft en durft te dromen. Met deze boodschap stuurde Francky Dury, sportief manager en coach van voetbalclub SV Zulte-Waregem, zijn spelers het voorbije weekend het veld op voor de finale van de Beker van België ... die ze ook wonnen! Jobat sprak met Dury over het coachen van jonge mensen. “Ik wil zo veel mogelijk weten over elke speler. Ook als hij privéproblemen heeft.”

De gelijkenissen tussen het coachen van een team medewerkers en een voetbalploeg zijn groter dan de verschillen. Ook op de werkvloer komt het erop aan het juiste team samen te stellen, hen te motiveren en te inspireren om tot grootse resultaten te komen. Naar aanleiding van de opening van het nieuwe kantoor van HR-dienstverlener ManpowerGroup in het Waregemse Regenboogstadion lichtte Francky Dury zijn rol als coach toe en hoe hij het team verbetert.

Dury was trainer van voetbalploeg SV Zulte-Waregem tussen 2001 en midden 2010. Onder zijn leiding promoveerde de ploeg in het seizoen 2004/2005 naar eerste klasse. In 2006 won het team de Beker van België, wat Europees voetbal opleverde. Sinds 2011 is hij opnieuw coach en sportief manager van de eersteklasser. Ook werd Dury tweemaal verkozen tot Trainer van het Jaar (2006 en 2013). Op 18 maart staat zijn ploeg voor de derde maal in de finale van de Beker van België.

Individu centraal

Hoewel het team de enige vedette is in het Regenboogstadion, hecht Dury veel belang aan elke individuele speler. “Hoe sterker het individu, hoe sterker het team. Het komt erop aan elke speler goed aan te voelen en de nodige ruimte te geven zichzelf te ontwikkelen. Een ‘one size fits all’-aanpak werkt niet. Het is niet omdat ik voor een wedstrijd gestresseerd ben, dat iedereen in de kleedkamer gestresseerd moet zijn. Elke speler heeft zijn eigen manier om zich te concentreren voor een wedstrijd.”

Elke speler wordt dan ook individueel opgevolgd, zowel op fysiek als mentaal vlak. Waaruit haalt een speler zijn motivatie? Hoe gaat hij om met stress? “Ik wil zo veel mogelijk weten over elke speler. Ook als hij privéproblemen heeft. Dat is belangrijk om er te kunnen op anticiperen”, zegt Dury. Hij koppelt empathie aan een gestructureerde aanpak waarbij discipline centraal staat. “Zonder discipline geen succes. Alles staat of valt met karakter en concentratie. Spelers krijgen vrijheid, maar ook duidelijke doelstellingen die driewekelijks worden opgevolgd.”

Dromen

Alles draait rond winnen. “Winnen is het enige wat telt. Spelers moeten niet tonen hoe goed ze wel zijn, maar tonen dat ze willen winnen”, zegt Dury. Hij is ervan overtuigd dat je niet kunt winnen als je er niet van droomt. “Alles is mogelijk als je hard werkt, gelooft in jezelf en droomt van succes. We zijn een kleine ploeg met een beperkt budget, maar we dromen groot.” Dromen is niet alleen de motor van Dury, hij stimuleert het ook bij zijn teamleden. Een eigenschap die hij bij spelers zoekt, is persoonlijkheid en ambitie. “Er is niets mooiers dan een jonge speler die van spelen bij FC Barcelona droomt. En om hem te helpen die droom waar te maken.”

Al zijn tegenslagen onvermijdelijk. “Maar ook dan komt het erop aan te blijven geloven in je sterktes en te focussen op de toekomst.” Dury illustreert dit met een anekdote. In het seizoen 2013-2014 flirtte Zulte Waregem met degradatie uit eerste klasse. “Na tien rampzalige wedstrijden zat iedereen in zak en as. Maar door oplossingsgericht te werken en vooruit te kijken, zijn we erin geslaagd het tij te keren tijdens de rest van het seizoen. Belangrijk daarbij is ook dat je als coach je verantwoordelijkheid opneemt. Bij slechte prestaties heeft het geen zin extern de oorzaak te zoeken. Wij als team moeten het oplossen.”

Durven

Dury benadrukt dat fouten maken niet erg is. “De essentie van coaching is teamleden duidelijk maken dat fouten maken kan, zolang men er iets uit leert. De kern van ons succes kan samengevat worden als controleren, accelereren en omschakelen. Anders gezegd: controle over de bal hebben en dan durven te accelereren. En als het fout loopt, omschakelen. Onze spelers steunen elkaar daar ook in. Daarom is het belangrijk zo veel mogelijk automatismen aan te leren: ervoor zorgen dat zo veel mogelijk spelers op hetzelfde moment hetzelfde denken.”

Coaching vat Dury samen als volgt: “Coaching is in de eerste plaats zelf gelukkig zijn in je privéleven en op het werk. En daar ben je zelf verantwoordelijk voor. De staf zijn mijn vrienden en van mijn spelers hou ik. Daardoor kan ik veel energie steken in de relatie met het team en met de individuele spelers. Hierdoor voelt iedereen zich goed. En het derde aspect van coaching is aansturen op het behalen van goede resultaten.”

