Dedryck Boyata: “Deze selectie is al een kleine overwinning”

Dedryck Boyata maakt voor het eerst sinds de voorbereiding op het EK in Frankrijk weer deel uit van de selectie van de Rode Duivels. Zelf noemt de verdediger van Celtic Glasgow dat al “een kleine overwinning”.

Boyata heeft al het nodige blessureleed gekend in zijn carrière. Na zijn blessure in de aanloop naar het EK, gin ook zijn seizoensstart in Schotland de mist in. Intussen heeft Boyata zich bij Celtic in de basis geknokt en staan ze op een zucht van de landstitel. “Het seizoensbegin was moeilijk, maar ik heb hard gewerkt om terug te keren en dus voelt deze selectie al als een kleine overwinning aan”, vertelde de 26-jarige verdediger. “Sinds januari speel ik alle wedstrijden en ik voel me uitstekend. We zitten achterin bij de nationale ploeg met wat blessures en als de coach me nodig heeft, sta ik er. Het nieuwe systeem van Martinez met drie achterin ken ik bovendien goed, want zo spelen we ook vaak bij Celtic.”

Op het middenveld is aanvoerder Eden Hazard de belangrijkste afwezige tegen Griekenland. “Eden is een belangrijke speler voor onze ploeg. Het is altijd een voordeel als hij erbij is. Er zit echter voldoende kwaliteit in deze ploeg om dat op te vangen.”