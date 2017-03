Club Brugge alvast kampioen van supportersaantallen, Anderlecht en Gent volgen op grote afstand

Tijdens de reguliere competitie van de Jupiler Pro League vonden meer dan 2,5 miljoen supporters hun weg naar het stadion. Dat heeft de Pro League dinsdag bekendgemaakt.

Tijdens de 240 wedstrijden verspreid over dertig speeldagen kwamen 2.518.179 toeschouwers hun favoriete ploeg aanmoedigen. Per speeldag zakten gemiddeld 83.939 fans af naar de stadions, ofwel 10.492 toeschouwers gemiddeld per wedstrijd.

Landskampioen Club Brugge blijft met elke wedstrijd bijna 23.000 thuissupporters de populairste club van de Jupiler Pro League. RSC Anderlecht (18.953) en AA Gent (18.726) vervolledigen de top drie.

Ook op verplaatsing is Blauw-zwart het best vertegenwoordigd. Club brengt gemiddeld 1.032 supporters mee, Anderlecht doet met 1.006 supporters bijna even goed. Standard maakt met gemiddeld 806 supporters de verplaatsing.

De veertiende speeldag lokte met 104.142 toeschouwers een recordaantal supporters. De topper Club Brugge - Anderlecht (2-1) op speeldag elf was de drukst bezochte wedstrijd van de reguliere competitie met 27.700 toeschouwers.