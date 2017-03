From zero to hero: Anderlecht beloont doelman Boeckx

Frank Boeckx heeft zijn handtekening gezet onder een verlengd contract bij Anderlecht. De 30-jarige doelman blijft nu tot 2020 bij paars-wit. Dat meldt de Brusselse club.

“We zijn blij dat Frank Boeckx heeft bijgetekend. Het belang van Frank in de spelersgroep is zeker niet te onderschatten. Dat we zijn contract verlengen tot 2020 is een duidelijk signaal, we hebben toekomstplannen voor hem”, verduidelijkte sportief manager Herman Van Holsbeeck.

Boeckx ruilde in 2015 tweedeklasser Antwerp voor Anderlecht. In zijn eerste seizoen kwam hij niet aan spelen toe, maar na het vertrek van Silvio Proto won "Frank The Tank" het duel met Davy Roef en mocht hij postvatten tussen de palen.

"Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen dat Anderlecht in mij heeft", zegt Boeckx. "Ik zal mij elke dag met evenveel enthousiasme blijven inzetten want ja, nu zullen we de drie komende jaren wel kampioen moeten spelen zeker", klinkt het met een knipoog.