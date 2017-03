Topdemocrate: “Donald Trump zal binnenkort vrijwillig opstappen”

Donald Trump zal binnenkort op vrijwillige basis het Witte Huis verlaten. Dat beweert althans de democratische senatrice Dianne Feinstein (83). Ze zegt bovendien over meer details te beschikken, alleen “kan ze daar momenteel nog niets over kwijt”.

Het was tijdens een protest in Los Angeles dat Feinstein reageerde op de vraag van één van de betogers. “Onze president overtreedt elke dag de wet. Hoe gaan we hem in godsnaam buiten krijgen?”, klonk het daar.

“Er zijn veel mensen die zich momenteel over die vraag buigen”, antwoordde ze. “Ik kan er nu nog niet veel over zeggen. Maar hij zal wellicht vrijwillig opstappen.”

Ze verwees onder meer naar een nieuw belangenconflict dat Trump alweer in een slecht daglicht stelt. Zo reisden Donald Junior en Eric, de twee zoons van de president, onlangs nog naar Dubai om er een nieuwe golfclub te openen.

“Iemand die zijn zonen naar een ander land stuurt, om daar een financiële deal te laten maken voor zijn bedrijf en dat dekt met overheidsgeld, begaat volgens mij een overtreding”, aldus Feinstein.

“We werken momenteel aan enkele wetsvoorstellen die dergelijke belangenconflicten in de toekomst moeten inperken.”