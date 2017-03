Bedorven Braziliaans vlees kwam ook in ons land terecht

Wereldwijd wordt de invoer van rund en kip uit Brazilië, dat verwikkeld is in een schandaal met bedorven vlees, nauwlettend in de gaten gehouden. Het federaal voedselagentschap heeft intussen één zending getraceerd die in ons land is terechtgekomen.

Brazilië gaat gebukt onder een schandaal met bedorven vlees. Het Braziliaans gerecht onderzoekt of grote Braziliaanse vleesbedrijven jarenlang bedorven vlees hebben verkocht in binnen- en buitenland. Daarbij zouden inspecteurs zijn omgekocht.

Met behulp van chemicaliën zou het vlees opnieuw aantrekkelijk zijn gemaakt en toch op de markt zijn beland. Sommige van die producten die gebruikt werden, zouden kankerverwekkend zijn. Er is ook sprake van met salmonella besmet vlees dat in de voedselketen werd gebracht. En van varkenskoppen zouden worsten gedraaid zijn. Puur uit geldgewin.

Zeker 21 Braziliaanse bedrijven zouden betrokken zijn. Vier daarvan voerden uit naar de Europese Unie. Het FAVV heeft de gegevens opgevraagd, en is vandaag op één zending van rundsvlees uitgekomen die in ons land is terechtgekomen. Wellicht via de haven van Antwerpen.

“Het vlees is via Nederland bij een Belgische verwerker beland. Dat gebeurde in de zomer van 2016. De zending is in Nederland goedgekeurd. Dat is een teken dat er met het vlees op het eerste zicht niets fout was”, aldus woordvoerder Philippe Houdart van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV).

Brazilië is een wereldspeler op vlak van uitvoer van vlees. Maar door dit schandaal dreigen ze in de problemen te komen omdat al verschillende landen de invoer van Braziliaans vlees tijdelijk hebben stopgezet.

“Wij drijven de controle gevoelig op”, zegt het FAVV.

Arrestaties

Al minstens twintig personen, die de verkoop van vlees waarvan de houdbaarheidsdatum was overschreden zouden georganiseerd hebben, zijn opgepakt in Brazilië. Tientallen ambtenaren die moesten instaan voor de controle maar een oogje dichtknepen, zijn geschorst.

Hoeveel van de rotte producten uiteindelijk zouden zijn uitgevoerd, is nog niet bekend. De Europese Unie, de Verenigde Staten en China eisen meer informatie.

Volgens het ministerie van Landbouw geldt er in Brazilië een “streng” controlesysteem voor in totaal 4.837 bedrijven die in totaal naar meer dan 160 landen vlees uitvoeren. Jaarlijks gaat het om meer dan 13 miljard euro aan uitvoer.