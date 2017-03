Bondscoach Martinez: “Ik zoek de komende dagen naar de beste oplossingen”

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - De Rode Duivels hebben dinsdagvoormiddag in het nationaal trainingscentrum in Tubeke hun tweede training afgewerkt in hun voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd van zaterdag tegen Griekenland en de oefeninterland van komende week dinsdag in en tegen Rusland.

De troepen van bondscoach Roberto Martinez trainden achter gesloten deuren. Na het afhaken van aanvoerder Eden Hazard haalde de Spanjaard diens broer Thorgan bij de 27-koppige selectie. Marouane Fellaini verscheen dinsdag voor de eerste keer op het trainingsveld, Thomas Meunier werkt individueel en pas vanaf donderdag zal er bekeken worden of de verdediger van PSG de wedstrijd tegen de Grieken haalt. Martinez moet dus mogelijk tactische wijzigingen aanbrengen in zijn elftal. Als rechtervleugel in de 3-4-2-1 heeft Meunier immers een sleutelpositie in het elftal en momenteel is het ook nog niet duidelijk hoe de afwezigheid van Eden Hazard opgevangen zal worden. “We kunnen ook een ander systeem spelen dan in de vorige wedstrijden”, herhaalde Martinez dinsdag na de training nog eens. “Ook afhankelijk van de tegenstander kunnen er aanpassingen gebeuren. Griekenland is een ervaren ploeg, mentaal zeer sterk. De komende dagen zal ik op training naar de beste oplossingen zoeken.”

Voor de Rode Duivels staan de komende week de eerste interlands in meer dan vier maanden op het programma. “Het is belangrijk om als groep nog eens samen te kunnen zijn. Het eerste deel van de week staat in het teken van dat groepsgevoel en recuperatie. Het is leuk om te zien hoe snel de spelers weer Rode Duivels geworden zijn. Je hebt dat of je hebt dat niet als groep. In het tweede deel van de week starten we dan met de voorbereiding op de wedstrijd tegen Griekenland, vanaf zondag zetten we de focus op Rusland”, besloot de bondscoach.