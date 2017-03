Zoveel kost het om een bluts uit uw wagen te laten herstellen

Als u hebt gebotst en de wagen moet naar een carrosseriebedrijf voor herstelling, kost u dat gemiddeld 1.468 euro. Ongeveer de helft van dat bedrag gaat naar werkuren, de andere helft naar onderdelen.

Eerst het goede nieuws: in 2015 zijn 780.755 expertises aangevraagd na ongevallen. Dat is een daling met 10 procent in vergelijking met vijf jaar geleden. Reden zijn onder meer de vele acties voor meer verkeersveiligheid, strengere controles en de technische snufjes waarmee meer en meer wagens zijn uitgerust.

Uit cijfers van Eurogarant, het kwaliteitslabel van de carrosseriesector, blijkt dat de gemiddelde kost voor de reparatie van een schadegeval vorig jaar gemiddeld 1.468 euro bedroeg.

Het gaat hier voor alle duidelijkheid om herstelkosten, het uitdeuken van blutsen, het vervangen van onderdelen en het herspuiten van het koetswerk.

“Als de wagen een paar jaar oud is en als de herstelkosten hoger zijn dan de waarde van de auto op dat moment, wordt meestal beslist dat het om een totaal verlies gaat”, zegt de verzekeringssector. De voertuigen die vorig jaar ‘perte total’ werden verklaard, zijn dus niet in rekening gebracht bij het bepalen van het gemiddelde schadebedrag.

Kapotte radiator

“Het gaat hier enkel om een gemiddelde van de herstelkosten aan zowel carrosserie als onderdelen; zoals bijvoorbeeld een kapotte radiator”, zegt Kristof Eraly, algemeen secretaris bij Eurogarant.

Een exacte prijs per herstelling of per onderdeel geven zowel verzekeringen als carrosseriebedrijven niet graag. “Omdat het afhangt van zoveel factoren zoals het type wagen, hoe groot de deuk is, of er herschilderd moet worden en of er delen van de auto gedemonteerd moeten worden. “Er bestaat met andere woorden geen vast tarief om een deuk weg te halen. Omdat er vaak onderliggende schade is”, zegt een groot carrosseriebedrijf in Brussel met afdelingen over zowat het ganse land.

“In bijna alle gevallen is het daarom raadzaam om een expert de schade aan uw auto te laten opmeten omdat hij een beter zicht heeft op wat er allemaal kapot is. Vooral dan de niet zichtbare schade”, zegt Assuralia.

