Zo slijt Brad Pitt zijn dagen zonder Angelina en de kinderen

De Amerikaanse acteur Brad Pitt ziet af van de scheiding met Angelina Jolie en sluit zich hele dagen op in de kunststudio van een vriend in Los Angeles. Dat suggereert de internationale roddelpers, waaronder de Britse tabloid The Daily Mail.

Brad Pitt vertoeft deze dagen nogal veel in de studio van zijn goede Britse vriend Thomas Houseago, waar hij aan eigen sculpturen weg. “Hij zit soms vijftien uur te werken”,zegt een anonieme bron aan de krant. Dat Pitt nog lang niet over zijn ex heen is, lijkt zeker. “Hij luistert tot in de vroege uurtjes naar trieste emotionele muziek van onder meer Bon Iver”, staat er nog. “Iedereen weet dat het een gevolg is van wat hij persoonlijk meemaakt op dit moment, maar niemand zegt iets. Hij is een stille man en heel nederig.”



Intussen genieten Angelina en de zes kinderen met volle teugen van het leven en verschillende uitstapjes. De 41-jarige actrice trok de voorbije weken met haar kroost naar Londen, waar ze een lezing gaf, en naar Cambodia. Begin januari gingen ze samen op vakantie in Crested Butte in Colorado om te skiën.